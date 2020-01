日本政治はどうなる？政権交代、政治動画、フラット化、3つの観点から考える【2020年の展望】（室橋祐貴）

[画像をブログで見る]

2020年の日本政治はどうなるか。

個別の出来事に注目しながらも、今後重要になる3つの観点についてそれぞれ考えていきたい。

2020年最も重要なのは野党の動きである。

秋頃に予想される衆院選の結果次第で、ポスト安倍の行く末も大きく左右されるからだ。

もちろん、政権交代が起きる可能性もある。

そうすれば、現職の政治家が数多く落選することになるため、政治分野でのジェンダーギャップは大きく改善されるであろう(野党が女性を多く出馬させるのが前提だが)。

これまで何度も見てきた通り、現政権の支持理由は、「他の内閣より良さそうだから」という、「消極的支持」であり、野党が体制を整えれば、十分に政権交代の可能性はある。

ただ、現状の動きを見ている限り、次の総選挙で「政権交代」が起きる可能性は低そうだ。

細かい理由は多くあるが、野党間で協力体制を明確にすること、オリジナルの政権構想を示すこと、最低限それらをしない限り、有権者が野党に政権を任せる可能性は低い。

現在、立憲民主党が国民民主党・社民党と合流の方向で調整を進めているが、枝野代表を中心にトップダウン型の立憲民主党と地方自治を重視する社民党では組織文化が異なり、上手くいかないのは目に見えているし、「対決」よりも「議論」を重視する国民民主党とも国会運営の考え方で反りが合わないであろう。

その意味では、合流よりも選挙協力で「連立政権」を目指すのが現実的なところである(そもそも、ここまで価値観が多様化していれば、連立政権の方がより多くの国民をカバーでき「不満」はたまりにくい)。

その上で、れいわ新選組と選挙協力をできるのか、共産党とどこまで協力するのかなど、乗り越えなければならないハードルは多い(各選挙区で共産党が持っている票数と協力によって離れる票数、どちらが多いかはデータがなく断ずることは難しいが、過去の首長選挙を見る限り、あまり期待はできないのではないだろうか)。

そして何より、民主党政権への「失望感」はいまだに根強く残っており、立憲民主党の枝野代表といった民主党時代にも「顔」になっていた人たちをまた野党の中心に据えて、国民からの期待を集めることができるのかは甚だ疑問である。

直近で「野党」に大きな期待が集まったのは、希望の党であるが、当時の顔は「小池百合子」という新しい「野党像」であったし、政権運営能力という意味でも、自民党の脱藩者(石破茂議員が有力候補になるだろう)を持ち上げるか、思い切って若手に任せるのが最も「政権交代」に近づく道ではないだろうか。

次に重要なのが、政治報道がどうなるかだ。

2019年の参院選では、選挙報道の量自体が約3割減り、質的にも、従来通り、各論点について専門家を交えて議論する機会が乏しく、各党の代表者が順に政策を説明するだけにとどまるなど、十分な判断材料を提供できていなかった。

一方で、れいわ新選組やNHKから国民を守る党を中心に、政治側は動画を巧みに活用し始めている(N国はもう衰退の一途を辿るだろうが)。

ネット先進国である韓国では、政治家の7割以上が自身のYoutubeアカウントを持っており、衆院選に向けて日本でもますます活用が広がる一方だろう。

さらに、ドイツでは、2019年欧州議会選挙の時に26歳のYoutuberが「CDUの破壊」というタイトルの動画で与党CDUを糾弾、1500万回以上閲覧され、選挙結果に大きな影響を与えた。

当時15歳のスウェーデン人、グレタ・トゥーンベリさんが始めた「Fridays For Future」は世界的なムーブメントになっており、SNS上で動画が拡散されている。

Over 25 000 school strikers in Berlin today according to arrangers.

And more than 40 000 in all of Germany! And tens of thousands across the world. Thank you all!#climatestrike #fridaysforfuture #schoolstrike4climate pic.twitter.com/rgNHfHAOKZ