アナログレコード売上、初の100万枚を突破。過去最高記録を更新する「売れる」レコード事情

アナログレコード市場の売上が1週間で100万枚を突破するという過去最高記録が樹立された。

アメリカでは12月20日から26日の週にかけて124万3000万枚のアナログレコードが購入された。これは1991年以降、過去29年で最高の売上記録となった。1991年からはニールセン・ミュージックがアメリカ国内の音楽売上高を毎週記録し始めてきたが、そこにはアナログレコード市場の売上も含まれる。

また1991年以降、1週間で100万枚のアナログレコードが売れたのはアメリカでも初めてだ。

アナログレコード人気は近年、世界各国に拡がってきたが、今年のアメリカではクリスマス向けの買い物でアナログレコード需要が高まったことが売上急上昇の要因だ。

さらに需要高を牽引したもう一つの理由は、元ワン・ダイレクションのメンバーで、ソロアーティストとして2枚目のアルバムを12月13日にリリースしたハリー・スタイルズの『Fine Line』(コロムビア・レコード)の人気だった。

『Fine Line』のリリースは2019年最大の成功を収めた作品の一つで、デビューから2週続けてビルボード200アルバムチャートで1位を獲得した。

デビュー週には音楽ストリーミング、ダウンロード、フィジカルを換算したアルバム合算セールスで478,000ユニットを達成。これは男性ソロ・ポップスアーティストでは過去4年で最高の記録となった。

アルバム合算セールスで478,000ユニットの内訳は、音楽ストリーミングの再生数は1億870万再生。トラックダウンロードは3,000回。ダウンロードおよびフィジカルアルバムの購入が393,000枚だった。

またアルバム合算セールスの478,000ユニットは、2019年にリリースされたアルバムではテイラー・スウィフトの『Lover』(869,000ユニット)、ポスト・マローンの『Hollywood’s Bleeding』(489,000ユニット)に次ぐ3位の週間セールス記録を達成した。

さらにコロムビア・レコードと親会社のソニー・ミュージックにとっても『Fine Line』の成功は、過去3年間で最大の週間セールスの快挙となった。コロムビア・レコードで最後にヒットアルバムとなったのは2016年のビヨンセの『Lemonade』が記録した653,000ユニットだった。また『Fine Line』はソニー・ミュージックにおける今年最大の週間ヒットアルバムでもある。

