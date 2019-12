アニメ映画化が決まった『えんとつ町のプペル』原作絵本はハードルだらけだった。～担当編集者が見た!

にしのあきひろさんの絵本「えんとつ町のプペル」が劇場アニメになることが、正式発表されました!

公開は、2020年12月。

西野亮廣さん自ら脚本を書き、製作総指揮もとります。

監督は廣田裕介さん。

アニメーション制作は、「海獣の子供」「ハーモニー」のSTUDIO4℃。

配給は、東宝と吉本の共同。

キター!! です。

