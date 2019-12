ドラマ豊作の2019年「ベスト1は？」　3位なつぞら、2位ノーサイド・ゲーム、では1位は？＜600人アンケート＞ - 「文春オンライン」編集部

2019年のベストドラマは?

ドラマを振り返ればその年が見えてくる。

【写真】2019年のベストドラマを振り返る(全11枚)

2019年をドラマシーンで振り返ると、東京五輪開催を前に、日本とオリンピックの歴史を振り返る『いだてん~東京オリムピック噺~』に始まり、4月には58年の歴史を持つ朝ドラが100作目を迎え、過去のヒロインも登場した『なつぞら』が放送された。



©時事通信社

また、「ラグビーW杯 2019」では、日本代表が史上初となるベスト8入り。この大会前に放送されたのが、企業ラグビーチームの再生を描いたTBS日曜劇場『ノーサイド・ゲーム』だった。

その他にも、『まだ結婚できない男』『時効警察はじめました』など大人気シリーズの復活があり、日本テレビが25年ぶりに2クール連続放送に挑戦した『あなたの番です』はタイトルが今年の「ユーキャン新語・流行語大賞」にノミネートされ、まさにテレビドラマ豊作の年だった2019年。

そこで、文春オンラインでは緊急アンケート「あなたが選ぶ2019年のNo.1ドラマは?」アンケートを実施。5日間で600人の投票が集まった。早速、その結果を紹介していこう(#2ではアンケート結果を踏まえて、木俣冬さんによる『2019年ドラマ総決算』コラムを公開中です)。

1位は、あの“大人気シリーズ”に

トップ3は僅差だった。安定的な票を重ねて、1位になったのは今年シリーズ6を迎えた、米倉涼子主演の『ドクターX~外科医・大門未知子~』(350点)だった。

次ぐ2位には、ラグビーW杯前の7月より放送された大泉洋主演の『ノーサイド・ゲーム』(339点)。そして3位には、朝ドラ100作目で豪華な出演者たちも話題になった『なつぞら』(332点)がランクインした。

以下、大河ドラマ最低視聴率を更新するもSNSで「#いだてん最高じゃんねぇ」と絶賛の声が相次いだ『いだてん~東京オリムピック噺~』(271点)、木村拓哉が主演で29日に最終回を終えたばかりの『グランメゾン東京』(206点)が続く(なお1人につき、3つ選び〔1位3点、2位2点、3位1点〕、合計得点で計算している)。

では、「2019年ベストドラマ」トップ12を、視聴者が選んだ具体的な理由とともに見ていこう。

【1位 ドクターX ~外科医・大門未知子~(米倉涼子・テレ朝) 350点】

米倉涼子演じるフリーランスのスーパードクター・大門未知子が「私、失敗しないので」を合言葉に、次々と難しい手術を成功させていく医療ドラマ。大学医局の出世争いや無駄ななれ合いを「致しません」で一刀両断していく様や、コミカルで痛快なストーリーが視聴者の評価を受けているようだ。

「時事ネタを上手く取り入れているのも面白さを倍増させている」(53・男性)

「お金優先、偉い人優先の世界で『致しません!』と一刀両断するシーンが毎度スカッとして面白い」(67・男性)

「長寿人気番組の『水戸黄門』を彷彿とさせる、勧善懲悪をベースにした一話完結のドラマとして国民的人気番組になっている」(46・女性)

「医師の立場で見ていても、毎回の病気の症例もなかなか凝っていて面白い」(61・男性)

そして、大門未知子を演じ続ける米倉涼子もこの作品の要だ。

「圧倒的なスタイルと、迫力ある演技が大門未知子にぴったりハマっている。米倉涼子だからこそ魅力的なキャラクターになっていると思う」(28・女性)

「米倉涼子のハマり役だと思う。一匹狼で自分の意志を曲げないところが見ていてカッコいい」(35・女性)

コミカルな演技を見せる俳優陣たちも人気の理由となっている。

「岸部一徳さんが演じている晶さんが、病院長にメロンを持って手術報酬を請求しに行くシーンがツボ!」(45・男性)

「基本的な展開は同じでも、大門未知子はじめパートナーの晶さん(岸部一徳)、麻酔科医・城之内(内田有紀)、蛭間院長(西田敏行)、海老名(遠藤憲一)など登場人物たちのキャラクター設定が面白いから毎回見ていて飽きない」(30・女性)

2位「ラグビー」と3位「100作目の朝ドラ」がランクイン

【2位 ノーサイド・ゲーム(大泉洋・TBS) 339点】

ラグビーW杯前の放送で、ラグビー熱を盛り上げたことが視聴者にも強く印象に残った。原作は『半沢直樹』や『下町ロケット』などヒット作を次々と世に送り出している池井戸潤。

「ゲームシーンも美しく撮れていて、見ていて気持ち良かった」(47・男性)

「『ラグビーのドラマといえば?』という質問の答えが数十年ぶりに書き変わった気がしました」(36・男性)

「従来のスポ根ドラマと違い、企業スポーツとしての問題や悩みなどがリアルに描かれていて興味深かった。役者もラグビー経験を優先してキャスティングし、プレーシーンの凄みが半端なかった」(59・女性)

ラグビーは複雑なルールも観戦の壁の1つ。主人公が全くラグビーを知らないド素人という設定にしたことで、丁寧にラグビーの知識を描き切った。

「ラグビーの基本理念である『all for one one for all』を元日本代表やラグビー経験者の役者を使ってリアルに映し出し、その後に開幕したラグビーW杯でのジャパン快進撃に一役買ったのは間違いない」(67・男性)

「ラグビーを全く知らなかった視聴者にも分かりやすかった。ワールドカップの観戦もこのドラマのおかげで楽しめた」(51・女性)

「ラグビーは観たこともなかったのに、途中から泣きながら見てました。このドラマの影響からかラグビーW杯も実際に観戦しに行って応援しました!」(37・男性)

主人公のGM・君嶋を演じた大泉洋の体当たりの演技も好評だった。

「大泉洋が雨の中、タックルするシーンが印象的。すべてにおいて気合の入ったアツい演技だったと思う」(29・男性)

「大泉洋の素晴らしさがドラマの完成度に直結していた気がする。傑作だった」(59・女性)

【3位 なつぞら(広瀬すず・NHK) 332点】

長い歴史を持つ朝ドラの節目となる第100作目。ヒロインはオーディションではなく、NHKからのオファーにより広瀬すずが演じた。

「戦争孤児・北海道開拓・アニメ創生と戦後日本の象徴的なキーワードを良質に絡めたストーリー。それに負けない俳優陣が見事に演じ、近年にないダントツに見ごたえあるドラマだった」(65・男性)

「広瀬すず演じる奥原なつを中心に、北海道の自然と家族の素晴らしさを見せながら日本のアニメーション黎明期と主人公の成長をまとめ上げたストーリーは見事でした」(44・男性)

「戦後の混沌とした時代の中で、孤児になり、北海道の暖かい家族に救われ、愛情に触れ、アニメーションの仕事に励む主人公の姿には元気と勇気を貰いました」(66・女性)

歴代朝ドラヒロインの登場など豪華出演陣も注目の的となった。

「草刈正雄さん演じるじっちゃんがとても温かくて、優しくて。でも厳しくもあり、言葉の1つ1つが素晴らしかったです。出演される回は毎度感動していました」(59・女性)

「朝ドラ100作目にふさわしく、松嶋菜々子さん比嘉愛未さんをはじめ、過去のヒロインが出演して豪華なキャストだった。個人的には山口智子さん演じる亜矢美が好きでした」(53・男性)

『なつぞら』の主題歌はスピッツの「優しいあの子」。アニメーションでのオープニングという、作品テーマならではの試みもあった。

「スピッツの爽やかな音楽と可愛らしいアニメーションのオープニングが大好きでした」(29・女性)

「100作目にふさわしい素敵なオープニングが印象的」(56・男性)