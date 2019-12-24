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大学院入試問題漏えい 首都大の教授を懲戒解雇



首都大学東京は、おととしの大学院の入学試験で受験生に入試問題を事前に漏らしたなどとして、53歳の男性教授を懲戒解雇の処分にしたと発表した。（AbemaTV／『AbemaNews』より）

▶映像：入試問題漏えい 首都大教授を懲戒解雇
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