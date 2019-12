【米一般教書演説は2月4日】

New York Times

俗に言うの開催はとなりました。大統領がアメリカの当面の経済・外交などの方針を示すものです。で始まります。個人的にはトランプ大統領とメラニア夫人が誰をするかに関心大です。はTrump to Give State of the Union Address Feb.b4(トランプ、2月4日に一般教書演説)の中で、と報じています。20日と言えばペロシ議長率いる民主党が下院で賛成多数を確保してした翌々日でした。議会で行うですが、今回はしたため、だと指摘しています。されるのではないかという議論している最中だったためペロシ議長が延期を求めるなど流動的でしたが今回は開催日がさっさと決まりました。は、トランプ大統領が一般教書演説を届けるために議会を訪れる2月4日は、先週のになる可能性があると伝えています。議会下院の議長は慣例として大統領のすぐ後ろにすわることから、ことになるとしています。さらにに向けて、ことから、SOTU(一般教書演説)はその翌日となります。は民主党本部が2020年最初となるを厳しくしたと報じています。1月14日には民主党本部が仕切る7つめの討論会で、の直前となります。民主党本部は▼決められた世論調査で支持率が4%以上であること、▼寄付金については20の州でそれぞれ1000人を超えるドナーから合計22万5000のドナーを得ることが出場の条件だと決めたということです。今月(12月)し、このうちだったということです。7人は▼バイデン前副大統領、▼サンダース上院議員、▼ウォーレン上院議員、▼ブティジェッジ市長、▼クロバシャー上院議員、▼億万長者のティム・スタイヤー氏、▼起業家のアンドリュー・ヤング氏でした。2019年4月3日2019年4月10日