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日米首脳が電話会談、北朝鮮情勢など協議＝ホワイトハウス報道官


［ワシントン　２１日　ロイター］ - トランプ米大統領と安倍晋三首相は２１日電話会談を行い、北朝鮮やイラン情勢、通商問題について協議した。ホワイトハウス報道官が明らかにした。ホワイトハウスのジャッド・ディア報道官は、最近の北朝鮮による挑発的な発言などを踏まえ、トランプ大統領と安倍首相は緊密に連携し、協力していくことで合意した、と説明した。

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