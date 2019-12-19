寄り付きの日経平均は小幅続落、手掛かり難





［東京 １９日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比２２円９７銭安の２万３９１１円４６銭となり、小幅に続落した。その後は小幅安の水準でもみあいとなっている。前日は米国株主要３指数がほぼ横ばいで取引を終了。ドル／円は前日に比べて若干円安ながら輸出関連を大きく動かすほどではない。日経平均先物の動きをにらみながら方向感なく推移している。