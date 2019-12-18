寄り付きの日経平均は反落、海運業などが売られる





［東京 １８日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比４２円８５銭安の２万４０２３ 円２７銭となり、反落。東証３３業種では海運業、水産・農林業、不動産業、その他製品などが売られる一方、石油・石炭製品、情報・通信業などが買われている。