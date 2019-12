ステマ騒動のディズニー『アナと雪の女王2』で電通は10億円単位のペナルティを払うかもしれない

最近、試運転でvlogを始めて見まして、そっちで概要だけは喋ったのですが、賠償問題に発展しそうだという話が主に海外で出回っていて、騒ぎが拡大しています。<謝罪金を払わされる?!>ディズニーとステマと電通本社の素敵な話/「アナと雪の女王2」ステマ騒動の次なる展開は? https://youtu.be/HfgAlNHUeC4 youtube観ておられる人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。で、ハリウッド系のビズグループでは、どうもディズニー本社が電通に対し二桁ミリオンドル(10億円単位)の賠償を要求している(すでにした)という話が話題になっています。内容としては35億円とも40億円とも言われているようですが、はっきりしたことはこれから出てくるようです。Disney and Dentsu are in talks over how to apportion responsibility for the ’Frozen 2’ Twitter flap in Japanなにぶん、今回の事案は電通本体の某営業局が直接手掛ける営直案件だったということもあり、デジタル広告企画の審査が雑で、電通の中でも「何してんだよ」的なハレーションが起きているとかいう話も仄聞していますが、事実であれば、ディズニーだけでなくいろんなPR事案が蒸し返されてしまうんじゃないか、と言われております。特に、いまディズニー系の「Star Wars The Rise Of Skywalker(スターウォーズ スカイウォーカーの夜明け)」のウェブプロモーションがかなりの部分止まっていて、また、ネットでも蒸し返されているように過去数作品に渡ってディズニー作品でステルスマーケティングが行われていた疑惑が確証をもって囁かれている状況にあります。一方、ハリウッド系のビズグループでは、ディズニー側の話として「電通から数年前より『日本ではステルスマーケティングが行われていて問題ない』として広告企画の提案があったという説明を当局にしている(した)」という話が出ていて、みんな真偽の確認に走り回っているようです。伝え聞く内容だけで言えばさもありなんと思いますし、むしろデジタル広告を専門にやっている電通デジタルや旧CCIの人たちならばそんな企画は提案しないだろうなあとも感じます。なんだろう、このやっちまった感。ディズニーという超ビッグネームがステマやってましたという話なので、アメリカのショービズがらみのグループでは朝昼夜関係なくこの問題で騒ぎになっているのですが、一方で日本ではあまり議論にもなっていません。実に残念なことです。これ、アメリカのFTCとかなら喜んで即日立ち入りじゃないかと思うんですけどね。以前にも記事に書きましたが、電通はJIAA(日本インタラクティブ広告協会)の代表理事を出していて、ステルスマーケティングについてはガイドラインを加盟各社に示して遵守を求めている立場のはずで、これほんとどうすんのよ、というのは消費者庁あたりにゆるゆるとでも動いてほしい、という気はします。電通もなんかすごい悪気があって踏み込んでやらかしたというわけでもなさそうですが、問題はネットでの広告に対するユーザーからの信頼そのものが揺らぐことですので、なんらかけじめをつけてほしいなあということで。電通グループ、「アナと雪の女王2」のステマ騒ぎで緘口令でも敷かれる騒ぎに? - やまもといちろう 公式ブログ https://lineblog.me/yamamotoichiro/archives/13242031.html 余談ながら、某所筋複数から「WSJ望月とねとらぼと山本一郎にネタ漁られるとか悪夢以外の何物でもない」というボヤキを頂戴していたようです。また、山本一郎戦犯説を流されたのですが、私は潔白ですので、皆さんぜひ私を信じていただければ幸いです。