［東京 １７日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比１３８円７７銭高の２万４０９１円１２銭となり、反発。１３日に付けた年初来高値２万４０５０円０４銭を更新して始まった。米国株式市場の上昇を受けて、輸出関連株を中心に幅広く物色されている。
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- 2019年12月17日 09:14
寄り付きの日経平均は反発、年初来高値を更新してスタート
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