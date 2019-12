トランプ氏、「今年の顔」トゥーンベリさんは「怒りを抑制すべき」

アメリカのドナルド・トランプ大統領は12日、米誌タイムの「今年の人」に選ばれたスウェーデンの環境保護活動家グレタ・トゥーンベリさん(16)について、自分の感情のコントロールに取り組むべきなどと批判した。これに対し、トゥーンベリさんはトランプ大統領の言葉を引用し、からかうように対抗した。

トランプ大統領はこの日、トゥーンベリさんの選出について「すごくばかげている。グレタは自分が抱えているアンガーマネジメント(怒りのコントロール)の問題に取り組んで、友人と一緒に古きよき映画を見に行くべきだ」とツイート。

「落ち着けグレタ、落ち着け!」(Chill Greta, Chill!)と付け加えた。

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE