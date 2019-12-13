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長期金利想定1.1％で調整、4年連続で最低に＝20年度予算で政府筋


［東京　１３日　ロイター］ - 政府は２０２０年度一般会計予算案で、国債利払い費の前提となる積算金利を１．１％とする方向で調整に入った。複数の政府筋が明らかにした。積算金利は４年連続で過去最低となる。

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