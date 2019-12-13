［東京 １３日 ロイター］ - 中国関連株が堅調。米中が一部の関税引き下げと１５日の追加関税の発動延期で合意したとの報道が好感されている。東京エレクトロン<8035.T>は一時４％超高、信越化学工業<4063.T>は３％超高、ファナック<6954.T>は２％超高となっている。ＴＤＫ<6762.T>、ダイキン工業<6367.T>なども買われている。
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- 2019年12月13日 09:23
中国関連株が堅調、米中合意報道を好感 東エレクは一時4％超高
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