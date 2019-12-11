［東京 １１日 ロイター］ - 共同通信などは、政府が２０１９年度補正予算で２兆円を超える赤字国債を追加発行すると報じた。企業業績が伸び悩み、当初予算で見込んだ税収が大きく落ち込むことが要因で、年度途中に税収予想が下振れて赤字国債を増発するのは３年ぶり。
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- 2019年12月11日 08:00
赤字国債2兆円超増発へ、19年度の税収前年度割れで＝報道
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