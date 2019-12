【中国に強硬な米議会】

Washington Post

中国の通信大手次に米議会に狙われていると言われているのが中国のですが、なども同様ににされています。トランプ政権だけでなく、米議会もということです。はTikTok leader postpones trip to Washington to meet with memebers of Congress(TikTok幹部、議会関係者に会うためのワシントン行きをキャンセル)の中で、なか、TikTokのトップのAlex Zhuがしたと報じています。TikTokは声明で「米議会の疑問にこたえ、透明性を確保すること以上に重要なことはない」としています。TikTokはに力を入れているものの、が示されているそうです。特にアメリカのこどもたちから集めたに警戒が強まっています。は、Congress Wants to Ban Chinese Buses, Railcars in DefensenBill(米議会、防衛をめぐる予算で中国製のバスや鉄道車両を禁止へ)の中で、米議会のし、としています。実現するとが影響を受けるとしています。については、アメリカ市場は拡大していて調査会社は市場規模が7億4500億ドルから2024年に19億5000万円まで伸びると予測しています。これとは別にです。これはアメリカでのスパイ活動やインフラが標的にされるのが懸念されているからだそうです。一方、はTrump pressures Tokyo to choose US fighter jet over rival BAE(トランプは日本政府にイギリスではなくアメリカ製の戦闘機を購入するよう圧力)の中で、と報じています。最終的にはで、トランプ大統領率いるを最優先にするかどうかだということです。