東京マーケット・サマリー（10日）

■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円<JPY=> ユーロ／ドル<EUR=> ユーロ／円<EURJPY=>

午後5時現在 108.61/63 1.1068/72 120.23/27

NY午後5時 108.55/57 1.1062/66 120.09/13

午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点と変わらずの１０８円半ば。米欧中銀会合、英国総選挙、米国の対中関税の賦課期限など相次ぐ注目イベントを控え、主要通貨の売買は見送られた。

＜株式市場＞

日経平均 23410.19円 (20.51円安)

安値─高値 23336.93円─23449.47円

東証出来高 10億4711万株

東証売買代金 1兆9042億円

東京株式市場で日経平均は、小反落した。米国の追加関税発動期限が１５日に迫る中、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）、英国総選挙、国内では週末のメジャーＳＱ（特別清算指数）算出とイベントを多数控えていることから、見送りムードが強まった。東証１部の売買代金は節目の２兆円を連日で割り込んだ。ソニーは１７年ぶり高値をつけた。

東証１部騰落数は、値上がり９８９銘柄に対し、値下がりが１０３５銘柄、変わらずが１３３銘柄だった。

＜短期金融市場＞ 17時06分現在

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.008％

ユーロ円金先（20年3月限） 99.985 (+0.010)

安値─高値 99.975─99.985

3カ月物ＴＢ -0.110 (-0.003)

安値─高値 -0.110─-0.110

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．００８％になった。「地銀や信託銀行などからの調達意欲が引き続き強い」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は強含み。

＜円債市場＞

国債先物・19年12月限 152.39 (+0.13)

安値─高値 151.86─152.43

10年長期金利(日本相互証券引け値) -0.025％ (-0.015)

安値─高値 0.000─-0.025％

国債先物中心限月１２月限は前営業日比１３銭高の１５２円３９銭と反発して取引を終えた。一時１５１円８６銭まで下落し、中心限月としての年初来安値を更新、２０１８年１２月１４日以来の低水準を付けた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比１．５ｂｐ低下のマイナス０．０２５％。一時、３月６日以来となるゼロ％に浮上したが、後場中盤以降は再びマイナス圏に沈むなど荒い値動きとなった。

＜スワップ市場＞ 16時40分現在の気配

2年物 0.03─-0.07

3年物 0.02─-0.07

4年物 0.03─-0.06

5年物 0.04─-0.05

7年物 0.07─-0.02

10年物 0.14─0.04