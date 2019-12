香港で大々的な抗議デモ、80万人と主催者

デモの主催者は、8日の大規模な反政府デモに約80万人(主催者発表)が参加したとしている Reuters

今年6月から反政府デモが続く香港で8日、大規模なデモ行進が行われ、主催者発表で約80万人が市内の通りを埋め尽くした。先月の区議会選挙で民主派が勝利して以降、最大規模のものとなった。

民主主義を掲げる「民間人人権陣線(CHRF)」によるデモの実施を警察が許可したのは、今年8月以降で初めて。デモには主催者発表で推定80万人が、警察発表では18万3000人が参加した。

他の参加者と共にヴィクトリア公園に集まった、子供を持つジューンさん(40)は「死ぬまで自由のために戦う」と述べた。

警察はデモに先立ち複数の場所で強制捜査を行い、11人を逮捕したほか、半自動式のグロック拳銃1丁と実弾105発、複数の刃物と爆竹を押収した。一連のデモで拳銃が見つかったのは初めてとみられる。

<関連記事>

犯罪容疑者の中国本土引き渡しを可能にする「逃亡犯条例」改定案をきっかけに今年6月に始った抗議デモは、現在では反政府を掲げるデモへと発展している。

デモ行進の最後に、香港政府は「対話を通して香港の深刻な問題の解決策」を見つけ出すことを期待していると述べた。

香港政府は7日、政府は一連のデモから「教訓を得た。市民の声に謙虚に耳を傾け、批判を受け入れるだろう」と表明していた。

デモを主催したCHRFは、これが香港政府にとって、デモ隊の要求に応じる最後のチャンスだと述べた。

デモ隊は、逮捕されたデモ参加者全員への恩赦や、デモ参加者に対する警察の暴力をめぐる独立調査、行政長官選挙での普通選挙の実施などを要求している。

ここ数カ月では、デモ隊と警察との衝突はますます暴力的になっており、この混乱をどのように収束することができるのか、疑問が上がっている。

一連のデモでは、これまでに約6000人が逮捕され、警察官を含む数百人が負傷している。

しかし8日には、デモ行進の大部分は平和的に行われ、時に緊張が高まったものの、暴力行為の報告はほとんどなかった。

デモ行進の終盤、デモ隊は反政府の歌を歌いながら、それぞれの携帯電話の明かりを高く掲げ、通りを照らした。

一方で、警察はツイッターで、高等法院や終審法院が破壊され、ガソリン爆弾を使ったとみられる襲撃に遭ったと発表した。

「夜に、暴徒が高等法院の外壁にスプレーで落書きをしたほか、高等法院や終審法院の外でガソリン爆弾を投げ、政府施設を破壊した。法治主義の精神に対する深刻な挑戦だ」

In the evening, rioters spray-painted the exterior walls of the High Court; and threw petrol bombs outside the High Court and the Court of Final Appeal, damaging government property and seriously challenging the spirit of the rule of law. pic.twitter.com/BDW9rymgkF