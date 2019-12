セサミストリートの人形遣いスピニーさん死去　ビッグバードやオスカーに命吹き込む

米児童番組「セサミストリート」で長年にわたりビッグバードやオスカー・ザ・グラウチを演じた人形遣いのキャロル・スピニーさんが8日、米コネチカットの自宅で亡くなった。85歳だった。

番組製作会社セサミ・ワークショップの発表によると、スピニーさんは筋肉の動きに異常が出るジストニアを長年患っていた。

「セサミストリート」が1969年に放送を開始して以来、無邪気な黄色い大きな鳥、ビッグバードと、ごみの缶に住むしかめっつらで気難しいオスカー・ザ・グラウチを演じ続けたスピニーさんは昨年、84歳で引退していた。

「キャロルは芸術の天才で、その優しい愛情あふれる世界観は、1969年の最初期から50年にわたりセサミストリートを形作って、番組のあり方を決定してきました。セサミ・ワークショップと、世の中の文化を織り成すものに彼が残してくれた業績は、決して終わりません」と、セサミ・ワークショップはスピニーさんをたたえた。

番組のツイッター公式アカウントは、ビッグバードと写るスピニーさんの遺影と共に、「セサミストリートの愛されるキャラクター、ビッグバードとオスカー・ザ・グラウチを演じた伝説的な人形師、キャロル・スピニーが本日、2019年12月8日にコネチカットの自宅で亡くなりました。85歳でした。ジストニアをしばらく患っていました」とツイートした。

