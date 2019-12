34歳女性がフィンランドの次期首相に 連立政権の党首も全員女性

フィンランドの次期首相に34歳の女性が選出され、話題を呼んでいます。

選出されたのは、社会民主党の党首で運輸・通信大臣のサンナ・マリーン氏(34)。国内で発生した大規模ストライキへの対応を巡り批判を受けて今月3日に辞任したアンティ・リンネ首相の後任として選ばれました。複数の海外メディアが報じています。

マリーン氏の公式ホームページによると、同氏はフィンランドのタンペレ(Tampere)市出身。タンペレ大学で地方行政を学んだ後、現在は政治家として活動をすると同時に、子育て中でもあるそうです。

さらに注目を集めているのが、連立する5政党のトップたちの顔ぶれです。

Finland’s government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8