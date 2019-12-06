［東京 ６日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比４７円５８銭高の２万３３４７円６７銭となり、続伸してスタート。決め手となる材料はないものの、前日の好地合いを引き継ぎ幅広く物色されている。
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- 2019年12月06日 09:13
寄り付きの日経平均は続伸、前日の好地合い引き継ぎ幅広く物色
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