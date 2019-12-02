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- 2019年12月02日 10:24
新井浩文被告、強制性交の罪で懲役5年の実刑判決
強制性交の罪で起訴された元俳優の新井浩文被告（40）に対し、東京地裁は検察側の求刑通り、懲役５年の実刑判決を言い渡した。（AbemaTV／AbemaNEWSより） ▶その他の注目記事＆動画
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