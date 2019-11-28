日産、電動化など見据え最新技術導入　来年栃木工場に330億円投資





［２８日 ロイター］ - 日産自動車は２８日、２０２０年に約３３０億円を投じて栃木工場へ電動化など次世代車づくりを支える最新生産技術を導入すると発表した。パワートレインユニットの組み立てを電気自動車（ＥＶ）やガソリン車などを問わず、ロボットが一括で自動で行えるなどの最新技術で、同年以降、国内外の工場へ順次導入する。