【デジタル人民元計画】

の登場以来、の話題に事欠きません。が時期尚早だと言ったり、“中央銀行の中央銀行”として知られるを立ち上げ、をトップに据えると発表したり。でも、当面の注目はですよね。はWhat is China’s digital currency plan?(デジタル人民元計画って何やねん?)の中で、しようと、と報じています。Digital Currency/ Electronic Payments(デジタル通貨/電子決済)の頭文字だそうです。先月、し、と発言して混乱と憶測ばかりが広がったものの、と言います。これまでにわかっているのは以下の通り。だと述べていること。現在のしていて、銀行口座の預金やWeChat、Alipayといった決済アプリの残高などと言っていること。導入の理由は、になることですが、多くの国がとも見られています。中国人民銀行はだと言っており、も考えられます。基盤となる技術は明らかになっていません。習近平国家主席がブロックチェーン技術を是認したものの、にしたいだろうと指摘。と違い、。一般市民が中国人民銀行に口座を開設できるようになれば銀行は不要になりますが、は、「理論的には可能」としながらという考えを示しました。はECB’s Coeure to head BIS Hub from Jan 15 (ECBのクーレ専務理事、1月15日からBISのイノベーションチームを率いる)の中でと報じています。ECBでの8年の任期が12月31日に修了するそうです。はCentral bank group BIS taps Benoit Coeure to lead digital currency push(中央銀行の中央銀行たるBIS、デジタル通貨を率いるチームをECB専務理事に託す)の中でと伝えています。60の中央銀行からなるBISのもとでクーレ氏は銀行間取引に使えるデジタル通貨を開発し、になるとしています。フェイスブックがリブラ計画を発表したこの夏以降、ことが背景です。一方はPowell Says Fed Has No Plans to Create Digital Currency()の中でが先週、下院議員に宛てた書簡でと記したと報じています。この理由として、通貨しているうえ、アメリカにはがあることなどを挙げています。