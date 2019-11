香港区議会選、民主派が地すべり的勝利

香港で24日に行われた区議会選挙で、民主派が大きく議席を伸ばした。現地紙サウス・チャイナ・モーニングポストによると、25日午前9時(日本時間午前10時)の時点で、民主派は全18地区のうち17地区で勝利し、278議席を得ている。

親中派の議席は今のところ、42議席に留まっている。

この日は290万人以上が投票し、投票率は71%と、2015年の前回選挙の47%から大きく伸びた。

香港の区議会議員は主に、ごみの回収やバス路線といった地域問題を取り扱う。しかし、6月から続く民主化・反政府デモに対する政府の対応や、林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官に対する国民の意思を問う選挙として注目されていた。

今回の投票には、人口740万人の半分以上に当たる410万人が有権者登録を行った。

議席を失ったある親中派の議員は、「天地がひっくり返ったかのようだ」と話している。

これまで区議会は親中派が過半数を握っていた。

今回の区議会選では初めて全452議席が改選し、1000人以上が立候補した。区議会にはこのほか、原居民の郷事委員会から27人が参加する。

香港の選挙法では、区議会議員のうち117人が、行政長官の選出に関わる選挙委員会(定数1200)に参加することになっている。

そのため、区議会選での民主派の勝利は、次の行政長官を選ぶプロセスにおいても大きな役割を果たすことになる。

今回の区議会選には、著名な活動家が多く立候補した。

さまざまな抗議デモを主導している「民間人人権陣線」のリーダー、岑子杰(ジミー・シャム)氏が初当選した。

岑氏もこれまでに2度、襲撃を受けている。うち1度はハンマーで殴られ、血まみれで道路に横たわっている写真が公開された。

松葉杖で取材に応じた岑氏はロイター通信に対し、「この選挙は、親中派と民主派が公に戦うことになる特別なものだ」と語った。

著名な民主化活動家の黄之鋒(ジョシュア・ウォン、ウォン・ジーフン)氏は今回、立候補を禁止された。黄氏はこれを「政治的選別」だとしているが、黄氏の代わりに出馬した民主派候補は当選したと報じられている。

黄氏はツイッターで、「歴史的だ。出口調査では野党側が地すべり的勝利すると示唆している。香港市民は大きくはっきりと声を上げた。6カ月たってなお市民は運動に反対していないことを国際社会は認めるべきだ」と述べた。

