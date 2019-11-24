2月22日に配信リリースされたKing Gnuの「白日」が、ストリーミング再生回数1億回を突破した。
同楽曲は、King Gnuの『NHK紅白歌合戦』出場決定を受けて再生回数を伸ばし、当週（集計期間：2019年11月11日～11月17日）319.8万回再生を記録、ついに総再生回数1億回を突破した。これまでに1億回再生を超えた楽曲は、エド・シーラン「シェイプ・オブ・ユー」、DAOKO × 米津玄師「打上花火」、Official髭男dism「Pretender」、あいみょん「マリーゴールド」と「君はロックを聴かない」の5作で、「白日」はそれらに続く6作目の快挙となっている。
Billboard JAPANストリーミング・ソング・チャート”Streaming Songs”トップ10
2019年11月25日付（集計期間：2019年11月11日～11月17日）
1位「Pretender」Official髭男dism（5,749,913回再生）
2位「イエスタデイ」Official髭男dism（4,115,289回再生）
3位「宿命」Official髭男dism（3,875,268回再生）
4位「白日」King Gnu（3,198,900回再生）
5位「ノーダウト」Official髭男dism（2,613,630回再生）
6位「115万キロのフィルム」Official髭男dism（2,506,445回再生）
7位「マリーゴールド」あいみょん（2,497,682回再生）
8位「まちがいさがし」菅田将暉（2,033,827回再生）
9位「紅蓮華」LiSA（1,993,703回再生）
10位「Turning Up」嵐（1,885,380回再生）
※（）内はストリーミング再生回数
- 2019年11月24日 23:15
『紅白』出演決定のKing Gnu、「白日」のストリーミング再生回数が1億回を突破
2月22日に配信リリースされたKing Gnuの「白日」が、ストリーミング再生回数1億回を突破した。
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