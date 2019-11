第62回グラミー賞にビリー・アイリッシュが史上最年少で主要4部門にノミネート

グラミー賞4部門にノミネートされたビリー・アイリッシュ



ビリー・アイリッシュが、第62回グラミー賞にて史上最年少で主要4部門にノミネートされた。



今回のノミネーション発表では、17歳のビリー・アイリッシュがグラミー賞史上最年少で、年間最優秀レコード、年間最優秀アルバム、年間最優秀楽曲、最優秀新人賞の主要4部門にノミネートされた。さらに、最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス、最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバムにもノミネートされ、計6部門を席巻。



17歳でのグラミー賞主要4部門のノミネートは、1990年に当時20歳のマライア・キャリーがノミネートされた記録を塗り替えて史上最年少記録。最優秀アルバム賞では、2009年のテイラー・スウィフトが19歳でノミネートされた記録も塗り替え、最年少での同賞ノミネートとなっている。



また、彼女の唯一のコラボレーター&プロデューサーであり、そして実の兄であるフィニアスもプロデューサー・オブ・ザ・イヤー(ノン・クラシック)含む2部門でノミネートしている。



これを記念して、12月1日まで、iTunesストアでは『WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』が37% OFFで買い求めることができる。

<アルバム情報>

ビリー・アイリッシュ

『ホエン・ウィ・オール・フォール・アスリープ、ホエア・ドゥ・ウィ・ゴー?』

アルバムの試聴・購入はこちら

https://umj.lnk.to/BILLIEALBUM



