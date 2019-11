【中国TikTokの憂鬱】

New

15秒程度のモバイル用ショート動画を提供する人気アプリのTikTok(ティックトック)は、中国の北京字節跳動科技=バイトダンスが運営しています。中国の通信機器大手のファーウェイと同じように米トランプ政権からにらまれていて、「こどもの個人データが中国当局に漏れる」と保護者に思われないよう、アメリカでは“中国色”を薄めるために努力しているそうです。はUS Offers Huawei Reprieve on Monday, but May Crack Down on Friday(米政府、月曜に中国ファーウェイを一時的に助けるものの、金曜には処分することも)の中で、米商務省がファーウェイに対する事実上の禁輸措置の猶予期間を90日間延長すると発表した一方で、米FCC=連邦通信委員会が今週金曜に、全米の通信会社に対してファーウェイの製品を使わないよう投票するという見通しを報じています。米トランプ政権は安全保障上の脅威がある外国企業を並べたentity listへの指定をファーウェイに対して続けますが、機器の保守にかかわる限定的な取り引きのみ認める例外措置を90日間延長して、2020年2月16日まで続けるということです。米商務省は国内の利用者などに配慮するため、2度目の延長を決めたそうです。これによってファーウェイと取り引きしている米グーグルが利益を得るとも指摘。一方、FCCの5人のコミッショナーは22日(金)に全米の通信会社に対して今後、ファーウェイやZTEの製品を購入しないよう求めるかどうかについて決議するということです。これはあくまでも将来の調達のことですが、すでに購入したファーウェイの基地局などの製品も対象になれば地方の通信会社は金銭的に窮地に追い込まれるということで、新たに調達する必要になった場合は政府支援も検討されているとしています。ファーウェイと同様に米トランプ政権から目をつけられている中国企業はTikTokを運営する北京字節跳動科技=バイトダンス(ByteDance)ということで、は両社が共通の苦境(common predicament)に陥っていると伝えています。ファーウェイの方が豊富な資金力をバックにロビー活動を強化できるとしつつ、実はByteDanceの方が逃げ道(escape route)を確保しやすいと指摘。TikTokの月間の利用者が15億人に達し、企業価値は135億ドルと推定し上で、ByteDanceから切り離して売却が可能だといいます。この逃げ道はTikTokにはあってHuaweiにはないものだと説明。TikTokは大統領選挙を前に標的になりやすいものの、ファーウェイの場合は安全保障上の問題を抱えて5Gのライバルとなるため、与野党を問わず懸念が大きいと分析しています。は、TikTok Looking at Ways to Shake Off Its Ties to China(TikTok、中国色を薄めようと模索)の中で、中国のSNSとしてアメリカで初めてヒットとなったTikTokがアメリカ国内で批判の的となりつつあるなかでブランドを再構築して、中国とのつながりをなるべく振り払おうとしていると伝えています。アメリカで中国ルーツを思い起こすことのないよう中国発の動画を減らしているほか、中国との距離感を確保するためにシンガポールなど東南アジアに事業を拡大することを検討しているということです。懸念の背景なるのは、セコイヤ・キャピタルやソフトバンクグループなどByteDanceの投資家がアメリカでの成長が株式上場のカギになると見ているからだそうです。ByteDanceは中国国内ではDouyinという別ブランドで動画投稿サイトを運営していて、TikTokというブランド名を変更するつもりはないとういう担当者の声を紹介しています。アメリカの上院議員が個人データの漏洩に懸念を示していますが、TikTokはアメリカの利用者のデータはアメリカとシンガポールで保管している説明。ただ、会社のホームページには、ByteDanceとの間で情報をシェアすることもあると書いているということです。