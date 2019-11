香港警察が大学包囲　バイクやロープで脱出する人も

反政府・民主化デモが続く香港の香港理工大学(PolyU)で、警官隊が大学を包囲し、学生らデモ参加者数百人が立ち往生しているもようだ。中にはオートバイに乗ったり、橋からロープをつたって降りたりして脱出した人もいる。

これまでに100人あまりが大学構内から脱出したが、催涙ガスやゴム弾に見舞われた。また、逮捕者も出ている。警察はデモ参加者に対し、武器を捨てて投降するよう呼びかけている。

当局によると、17日夜に香港理工大学で起きた衝突では116人がけがをした。

警察はこれまで大学や学校での摘発を控えていたが、12日に香港中文大学に立ち入って以降は、大学を舞台にデモ参加者との衝突が続いている。

香港理工大学大学内のデモ参加者はBBCの取材で、救急用品などの物資が枯渇してきていると話した。

BBCのロビン・ブラント記者はツイッターで、デモ参加者が構内から逃げ出そうとしたところを警察に逮捕された様子を報じた。

Arrests made after protestors make a run for it on tunnel entrance highway by #hongkong Polytechnic pic.twitter.com/4B54GtBOt8