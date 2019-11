【猫も杓子も金融に】

ソフトバンクグループのヤフーとLINEが経営統合に向けて基本合意したと18日発表しましたね。

アメリカのグーグルやフェイスブックなど大手IT企業が消費者の金融情報を取り込もうとする動きが広がっているという報道が相次いでいます。

New York Times は、Google Makes a Bid for Banking, Where Tech Firms Go to Stumble(グーグル、テック企業が相次いでつまずく銀行業に参入)の中で、米グーグルが米大手金融機関のシティグループとカリフォルニア州のStanford Federal Credit Unionと提携してグーグル利用者向けの銀行口座サービスを2020年に始めると報じています。

プロジェクトのコードネームはCacheでシティはグーグルの利用差向けに専用の銀行口座を提供するということです。銀行業務は本来免許が必要ですが、グーグルは免許が必要な業務はしないそうです。

預金の管理や貸し出しの審査、マネーロンダリング対策といった規制への対応は金融機関に任せます。グーグルはすでにスマホ決済の「グーグルペイ」を始めていて、銀行口座はこのアプリにひも付けられます。

金融から買い物まで利用者の生活に密着したサービスを広げる狙いがあるということです。

一方、前途多難だとして、アップルがゴールドマン・サックスと組んで提供しているApple Cardは、男女によって利用できる金額の上限が異なるという利用者からの声を受けてニューヨーク州当局が調査に乗り出したほか、フェイスブックが国際的なデジタル通貨リブラを打ち出したあとマスターカードやビザといったカギとなるパートナーが抜けたと指摘。

消費者の多くが金融機関に対して、高い手数料や雀の涙程度の利息、ひどいサービスに不満を持っているものの、決してテック企業が解決できる術(すべ)を持っているわけではないといいます。

CNBC は、世界で30億台以上のスマホが使っている基本ソフトのアンドロイドを提供しているグーグルが銀行口座サービスを始める理由として、ライバルのiOSを提供しているアップルに対抗するためだと伝えています。

アップルはことし8月、ゴールドマン・サックスと提携して初のiPhone搭載のクレジットカードを始めたばかりで、スマホ上のデジタルウォレット(財布)の戦いだと解説しています。

FT は、フェイスブックが傘下のインスタグラムとワッツアップを含めて、相互にメッセージを送るようにお金も送れるようにFacebook Payを始めたと伝えています。

相互に買い物や寄附、送金が簡単にそして安全にできると発表したそうです。まずはアメリカで始めて、「いずれFacebook Payを多くの地域の多くの人たちに届けない」ということです。

フェイスブックは国際的なデジタル通貨リブラで多くの批判にさらされていますが、このFacebook Payについては既存の金融インフラとパートナーシップで可能だとしています。

CNN は、フェイスブックと傘下のワッツアップ、インスタグラムの共通ロゴを先週を発表したと伝えています(画像添付)。

ことし6月からfrom Facebookという文言を入れ始めていて、近く新たなロゴも掲載されるということです。

シンクタンクのビューリサーチセンターの世論調査によりますとインスタグラムとワッツアップがフェイスブックの傘下にあると正しく答えられたのは29%に過ぎなかったそうです。

