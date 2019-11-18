記事
- 2019年11月18日 09:16
ヤフーとLINEが経営統合で合意
ソフトバンクグループの｢ヤフー｣と通信アプリ大手の｢LINE」が経営統合で基本合意したと発表 ソフトバンクグループの｢ヤフー｣と通信アプリ大手の｢LINE」が経営統合で基本合意したと発表した。
経営統合によって、ソフトバンクはLINEの顧客基盤などを活用してサービスを強化する狙いがある。またLINEはソフトバンクからの出資を受け入れ経営体力を強化する方針。（AbemaTV／『AbemaNews』より）
▶映像：ヤフーとLINEが経営統合で合意
- AbemaTIMES
- AbemaTV公式のエンタメ＆ニュースサイト
あわせて読みたい
トピックス
ランキング
-
1
女子大生が教える最新ラブホ事情
- facebook4
-
2
N国が退潮か 我孫子市議選で落選
- facebook23
-
3
東京五輪後は一切面倒見ないIOC
- facebook9
-
4
日本の金継ぎがイギリスで大流行
- facebook121
-
5
沢尻容疑者甘やかされた芸能生活
- facebook29
-
6
「桜を見る会」はちっぽけな問題
- facebook222
-
7
解雇規制緩和を主張する人の矛盾
- facebook2
-
8
飲食業成功は簡単 堀江氏正論か
- facebook481
-
9
GSOMIA破棄目前 韓国に奇策も
- facebook27
-
10
橋下氏 目に余る政権の文書廃棄
- facebook3