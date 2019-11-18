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ヤフーとLINEが経営統合で合意


　ソフトバンクグループの｢ヤフー｣と通信アプリ大手の｢LINE」が経営統合で基本合意したと発表 ソフトバンクグループの｢ヤフー｣と通信アプリ大手の｢LINE」が経営統合で基本合意したと発表した。

　経営統合によって、ソフトバンクはLINEの顧客基盤などを活用してサービスを強化する狙いがある。またLINEはソフトバンクからの出資を受け入れ経営体力を強化する方針。（AbemaTV／『AbemaNews』より）
▶映像：ヤフーとLINEが経営統合で合意
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