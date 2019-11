トランプ氏の盟友に有罪評決　偽証罪など7件

ワシントンの米連邦地裁は15日、共和党系ロビイストでドナルド・トランプ大統領の長年の盟友、ロジャー・ストーン被告に対して、連邦議会への偽証や証人買収などの罪状7件について、有罪を言い渡した。

評決によるとストーン被告は、2016年米大統領選で民主党候補のヒラリー・クリントン氏に不利になる漏洩(ろうえい)メールを、告発サイト「ウィキリークス」がいつ公表するのか情報を得ようとしたことについて、連邦議会で偽証した。被告は2016年選挙に対するロシアの介入について調べる下院情報委員会に対して、偽証したという。陪審団は2日間の評議の末、有罪と判断した。

証人買収の量刑は最長禁錮20年。他の罪状の量刑はそれぞれ最長禁錮5年。

<関連記事>

有罪評決を受けて、トランプ氏はストーン被告が「この国の歴史で見たことがないほどの二重基準」の被害者だと反発。クリントン氏のほか、自分と対立してきた多くの情報機関当局者もうそをついたと主張した。

....A double standard like never seen before in the history of our Country?

これに対して、2016年選挙の最中にメールをハッキングされたクリントン陣営のジョン・ポデスタ選対委員長(当時)は、ストーン被告への有罪評決を大いに歓迎。「エコノミーの中央席で、今から大西洋を越える長時間フライトで出発する。ただゆったりリラックスして、これを楽しもうと思う」と、有罪を伝える記事をツイートした。

Just about to take off on a long transatlantic flight in a middle coach seat. I think I will just sit back, relax, and enjoy it:https://t.co/JkvyMZRx7j