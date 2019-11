トランプ氏、弾劾公聴会の最中に証人非難ツイート　証人は「威迫」だと

ドナルド・トランプ米大統領は15日、自分に対する連邦下院の弾劾公聴会で前駐ウクライナ大使が証言する最中に、前大使を激しく攻撃するツイートを投稿した。その内容を聞かされた前大使や、弾劾調査を進める野党・民主党は、証人に対する威迫だと反発した。

民主党が多数を占める下院の情報委員会はこの日、今年5月にトランプ政権に解任されたマリー・ヨヴァノヴィッチ前駐ウクライナ大使が証言した。トランプ氏が来年の大統領選に向けてウクライナ政府に支援を働きかけるなか、協力しない自分をウクライナ政府に対して批判していたことなど、大使は解任の経緯を説明していた。

テレビで生中継されたその証言の最中、トランプ氏はツイッターで、「マリー・ヨヴァノヴィッチが行く先々、どこもかしこも悪くなった。ソマリアを皮切りに、あそこはどうなった? そこから早送りしてウクライナだ。新しいウクライナ大統領は2度目の電話で、彼女のことを悪く言っていた。大使の任免はアメリカ大統領の絶対権限だ」と書いた。

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors.