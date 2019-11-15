東京マーケット・サマリー・最終

■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円<JPY=> ユーロ／ドル<EUR=> ユーロ／円<EURJPY=>

午後5時現在 108.53/55 1.1015/19 119.58/62

NY午後5時 108.39/42 1.1021/25 119.48/52

午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル高／円安の１０８円半ば。一時１０８．６３円と、前日海外でつけた２週間ぶり安値から切り返した。

＜株式市場＞

日経平均 23303.32円 (161.77円高)

安値─高値 23121.59円─23340.77円

東証出来高 13億6514万株

東証売買代金 2兆2269億円

東京株式市場で日経平均は３日ぶり反発。直近の下げで高値警戒感が和らぎ、買い戻しや押し目買いが入った。ドル安／円高に振れていた為替相場が落ち着いたことや、香港ハンセン指数がプラス圏で推移したことも安心感を誘った。

東証１部騰落数は、値上がり１７１１銘柄に対し、値下がりが３７０銘柄、変わらずが７３銘柄だった。

＜短期金融市場＞ 17時05分現在

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.063％

ユーロ円金先（20年3月限） 100.000 (+0.005)

安値─高値 99.995─100.005

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０６３％になった。「積み期最終日で、地銀を中心に調整目的の資金調達の動きがみられた」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物はこじっかり。

＜円債市場＞

国債先物・19年12月限 153.05 (-0.07)

安値─高値 152.99─153.31

10年長期金利(日本相互証券引け値) -0.075％ (変わらず)

安値─高値 -0.070─-0.095％

国債先物中心限月１２月限は前営業日比７銭安の１５３円０５銭と反落して取引を終えた。高寄り後、米中通商協議への進展期待や時間外取引の米１０年債利回りの上昇などを背景にじりじりと上げ幅を縮小。引けにかけては、超長期ゾーンを中心に金利が上昇し、それにつれて先物もマイナス圏に転じた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比変わらずのマイナス０．０７５％。

＜スワップ市場＞ 16時54分現在の気配

2年物 -0.00─-0.10

3年物 -0.00─-0.10

4年物 -0.00─-0.10

5年物 0.01─-0.08

7年物 0.05─-0.05

10年物 0.13─0.03