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マサチューセッツ州前知事が出馬へ、米大統領選民主指名争い＝報道


［ワシントン　１３日　ロイター］ - 米マサチューセッツ州のデュバル・パトリック前知事が２０２０年米大統領選の民主党候補指名争いに出馬する意向を親しい関係者に伝えたと、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が１３日、関係筋の情報として報じた。

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