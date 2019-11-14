［ワシントン １３日 ロイター］ - 米マサチューセッツ州のデュバル・パトリック前知事が２０２０年米大統領選の民主党候補指名争いに出馬する意向を親しい関係者に伝えたと、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が１３日、関係筋の情報として報じた。
記事
- 2019年11月14日 06:30
マサチューセッツ州前知事が出馬へ、米大統領選民主指名争い＝報道
トピックス
ランキング
-
1
なぜ匿名? 二宮結婚報道の異常さ
- facebook34
-
2
「親日本」が韓国に与えた納得感
- facebook111
-
3
日本と同じく滅びゆくアジアの国
- facebook7
-
4
ヤフーとLINEが経営統合で調整
- facebook2
-
5
剛力破局 深田恭子に泣いて相談
- facebook10
-
6
GSOMIA破棄か 感情で判断の韓国
- facebook25
-
7
千原せいじに元AV女優の新愛人
- facebook15
-
8
暴走事故の高齢者 資産移動防げ
- facebook67
-
9
桜を見る会は総選挙に影響するか
- facebook1
-
10
Apple製品にも影響?LGの大量廃棄
- facebook60