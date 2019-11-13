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安倍総理、桜を見る会中止は「私の判断」


　安倍総理は13日夕、「来年の『桜を見る会』については、すでに官房長官が説明した通りでありまして、私の判断で中止をすることにいたしました」と述べた。（AbemaTV／『AbemaNewss』より）

▶映像：囲み取材に応じる安倍総理

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