安倍総理は13日夕、「来年の『桜を見る会』については、すでに官房長官が説明した通りでありまして、私の判断で中止をすることにいたしました」と述べた。（AbemaTV／『AbemaNewss』より）
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- 2019年11月13日 19:18
安倍総理、桜を見る会中止は「私の判断」
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