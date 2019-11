ヒラリー・クリントン氏、大統領選出馬の「圧力感じている」　BBCに

ヒラリー・クリントン元米国務長官は12日、BBCのラジオ番組に出演し、2020年のアメリカ大統領選挙に立候補しドナルド・トランプ大統領と戦うよう求める「大きな圧力を感じている」と語った。

クリントン氏は、立候補の可能性を否定せず「絶対にないとは絶対に言わない」と話した。

その上で、2016年の大統領選でトランプ氏に勝っていたら自分はどんな大統領になっただろうと「いつも」考えていると述べた。

民主党では現在17人の候補者が、党としての大統領選候補の座を目指して争っている。

自著の宣伝活動でイギリスを訪問中のクリントン氏は、BBCラジオ5ライヴの「エマ・バーネット・ショー」に出演した際、立候補の可能性について質問を受けた。

これに対しクリントン氏は、「自分はどんな大統領になっていただろう、現状とどのように違う仕事ぶりで、それがアメリカや世界にどういう意味を持っていただろうと、いつも考えている」と話した。

「なのでもちろん(立候補について)考えている。いつも考えている。でも考えてみて下さい、誰が勝つにせよ、壊れてしまったものを修復するという大きな仕事が待っている」

最後の最後に立候補を決めるのかという質問には、「絶対にないとは、絶対に、絶対に言わない」と述べた。

「非常に、非常にたくさんの人から(立候補を)考えるようにと大きな圧力をかけられていることは確かだ」

