リツイートで名誉棄損判決も!? Twitter社重役の「リツイート禁止」発表は実現するか？

10月27日、あおり運転の「ガラケー女」とデマ拡散された被害女性が愛知・豊田市議を提訴したニュースが報じられ、11月2日にはこの市議が辞職する事態となりました。

こちらの記事を見ると、

当初は被害女性のインスタグラムのコメント欄が炎上し、その後Twitterで拡大していった模様です。

11月7日には、Twitter社重役が「リツイート禁止」発表したこの内容がニュースとして報じられました。

Features that I’m looking forward to in 2020.



- Remove me from this conversation

- Don’t allow RT of this tweet

- Don’t allow people to @mention me without my permission

- Remove this @mention from this conversation

- Tweet this only to: hashtag, interest, or these friends