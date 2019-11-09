台風19号等被災者支援策まとまる

令和元年台風19号非常災害対策本部の様子(自民党本部で)

「日々勉強！結果に責任！」「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条とする参議院議員赤池まさあき(比例代表全国区)です。我が国の伝統精神である「智勇仁」の三徳に基づき、「文武経」の政策を国家国民のために全身全霊で実現します。

11月8日(金)、自民党本部において、令和元年台風19号非常災害対策本部が開催され、政府が取りまとめた被災者支援策について、説明を聴取しました。その概要は以下です。

詳細は http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/r1typhoon19_shien_package.pdf

●被災者の生活と生業（なりわい）の再建に向けた対策パッケージ

（１）生活の再建

○廃棄物・土砂の撤去 ～生活圏からの年内撤去を目指して～

・宅地内やまちなかの廃棄物、土砂の市区町村による一括撤去支援

・災害廃棄物の広域処理に関する調整・支援

・台風19号等の半壊家屋の解体支援等による早期再建支援

○被災者のニーズに応じた住宅再建等

・応急的な住まいの確保と空室提供等の情報を一元的把握・情報提供

・住宅の応急修理の支援対象の拡充。損害割合が10％以上 20％未満も新対象化。

・被災者生活再建支援金の支給（最大300万円）

○停電・断水の解消等

○地域住民の交通手段の確保

・地域鉄道の代行バスや被災鉄道の復旧への支援（補助率1/2等）日常生活を一日も早く取り戻せるよう、早期の復旧を図るとともに、 代替交通手段の確保を図る。

○切れ目のない被災者支援

・被災した子供の心のケア、通学支援、授業料減免等

・高齢者等の孤立防止等のための見守り、日常生活上の相談支援等

・専用の無料消費者相談ダイヤルの設置など架空請求等対策の実施

・保険料減免等の特別措置に対する財政支援

・ボランティア・NPO・行政の連携強化､被災地の人的支援推進

○被災者向けの特別の金融支援等

・生活福祉資金貸付等の貸付対象を被災世帯に拡大等