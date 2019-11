オジー・オズボーン、最新ソロアルバムにダフ・マッケイガン、チャド・スミスら参加

オジー・オズボーン(Courtesy of ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル)



「ヘヴィ・メタルの帝王」として君臨するオジー・オズボーンが、ソロとしては9年ぶりの新曲「Under The Graveyard」をリリース。2020年初めにリリースが予定されている、ニューアルバムのタイトル及び参加ミュージシャンも公表された。



煽情的なロッカー像を築き上げる壮大なバラード「Under The Graveyard」は、2020年初めにリリースが予定されているオリジナル・アルバム『Ordinary Man』からの1stシングルとなる。ニューアルバムはロサンゼルスでレコーディングされ、プロデューサーのアンドリュー・ワットがギター、ダフ・マッケイガン(ガンズ・アンド・ローゼズ)がベース、チャド・スミス(レッド・ホット・チリ・ペッパーズ)がドラムスで参加している。オジーのオリジナル・アルバムは2010年の『Scream』以来実に10年ぶりとなる。



ニュー・アルバムについて、オジーのコメントが届いた。



「おそらく『ノー・モア・ティアーズ』以来の、久々の重要な作品になりそうだ。このアルバムは崇高なる力からの贈り物だった。俺にとっては決して諦めてはいけないということの証拠だね」



「(娘の)ケリーがやってきて”ポスト・マローンの曲を手掛ける気はない?”と訊いてきたのがすべての始まりだった。俺の最初の反応は”ポスト・マローンってのは一体誰だ?”だったよ。アンドリューを訪ねたら、すぐに作ろうと言われた。一緒にその曲を作り終えると、あいつは”アルバムを作り始める気はないか”と言ったんだ。”それはファッキン素晴らしいことだな。ただ、地下室に半年も篭って作業するのはごめんだ!って思っているんだ”と言ったよ。そうしたらほんの短い間にアルバムが仕上がったんだ。ダフとチャドが加わって、日中はみんなでジャムって、夜は俺が曲作りに取り組んだ。自分がアルバムを作るべきだというのは(妻でマネージャーの)シャロンにも以前話したことがあったけど、心の奥では”でもそんなファッキンな力はないんだ……”と考えていた。でもアンドリューが力を引き出してくれたんだ。俺が全身全霊を注ぎ込んだこのアルバムを、みんなが聴いて楽しんでくれることを心から願っているよ」





オジー・オズボーン

「Under The Graveyard」

配信中

