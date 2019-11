【米中ハイテク戦争】

FT

ツイッターの元社員がサウジアラビアのスパイの容疑で訴追されました。アメリカとサウジアラビアの関係も気になりますが、と伝えられています。が「アメリカ市場はいらない」と発言したことも話題になっています。はFormerbTwitter staff charged with spying for Saudi Arabia(ツイッター元社員、サウジアラビアに対するスパイ容疑で訴追)の中でされたと報じています。このうち41歳の男は米シアトルで5日に逮捕され、35歳の男はサウジアラビアに滞在しているとみられるということです。2014年から2015年にかけてがもたれています。捜査を担当したカリフォルニアの司法当局は「サウジアラビア政府の直接的な指示で動いていた」としています。はカリフォルニアの司法長官がと報じています。利用者のデータを本人の承諾なしに個人データにアクセスしていたとして、フェイスブックが州のプライバシーや消費者保護の法律に従っていないとしています。する予定で、10月に法案の内容を公表したということです。州民であれば、としています。一方、は、のインタビューに答えて「」と述べたそうです。ファーウェイは、をこれまでに示していますが、特に関心を持ったという企業はないということです。5月に米商務省がに加えて米企業による取引を禁止しましたが、これについては「アメリカ政府が」「永遠に除外されず米企業と取引しなくても大丈夫」と強気の姿勢です。はUS-China trade deal signing could be delayed to December; London a possible venue – source(関係者によると米中貿易交渉の合意の署名はも、会場はロンドンか)の中で、本来、今月チリで開かれるAPECサミットにあわせて行われる予定だった米中首脳会談が12月に延期される可能性があると、トランプ政権の関係者の話として伝えています。」の合意に達することができない可能性が依然あるものの、合意に達する確率の方が高いとしています。の可能性があり、にあわせて米中首脳会談を開催することになるのではないかとしています。トランプ大統領が主張していたアメリカのアイオワ州は除外され、ほかにはスエーデンやスイスなども候補だとしています。中国政府側はギリシャを挙げているとしています。これは前に立ち寄るからだそうですが、アメリカ政府側は反対しているということです。