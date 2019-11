中国、未成年の深夜ゲーム禁止へ

中国の現地メディアから以下のような報がなされ、業界が騒然としております。以下、4Gamerからの転載。

本中国政府による未成年ゲーム規制に関する施策は、今年の4月の時点で既に行政当局から発表されていたものではあるのですが、まさかこんな厳しい基準になるとは…と言ったところであります。以下、今年4月の時点で発表されていたリリース。

CHINA GAMING REGULATOR TO INTRODUCE NEW APPROVAL PROCESS THIS MONTH

https://nikopartners.com/china-gaming-regulator-to-introduce-new-approval-process-this-month/

ちなみに、この第一報に対してtwitterなどでは「中国ならではの規制」的な論評が散見されますが、未成年の家庭でのゲームを規制する手法は中国が発祥ではありませんでして、実は既に韓国が2011年から導入している「青少年夜間ゲームシャットダウン制」が発祥であります。要は、この種の施策は共産圏だからこその強権発動というよりは、自由主義圏であったって世論の高まり次第ではこういう方向に社会が動き得るという事であります。以下、GameWatchによる解説を参照。

一方、目を欧州圏に転じますと、実は欧州圏では欧州を中心に16か国のゲーミング規制当局(ギャンブル規制当局)が集まるGaming Regulators European Forum(GREF)において、ゲーム内における課金システムのうち特にルートボックス(日本で言う「ガチャ」)や、ゲーム内アイテムを利用した賭け(スキン賭博/アイテム賭博)に関する各国規制に対する意見書が、この9月に策定されたばかりであります。

以下、GREFによる意見書「Micro-transactions in social gaming and video games」へのリンク。

Micro-transactions in social gaming and video games

http://www.arjel.fr/IMG/pdf/20190930CPEN.pdf

上記意見書では、ゲーム時間というよりは寧ろゲーム内に実装されるルートボックスや、ゲーム内アイテムを利用したスキン賭博が消費者保護、青少年保護の観点からリスクを高めており、それに対して欧州各国政府の行政当局は積極介入をして行く必要があるとしたもの。実は、アメリカでも類似する論議が既に発生しており、連邦取引委員会(日本の公正取引委員会に該当する組織)において研究会などが始まっている状態です。

What the FTC Loot Box Summit Could Mean For the Video Game Industry

https://www.cbr.com/loot-box-summit-effects-video-game-industry/



そして、実は日本においても既に厚生労働省が今年度前半に青少年におけるゲーム依存を調べた大規模な実態調査を実施済みであり、あとはその発表を待つばかりというのが現状。遠く聞こえてきておる話によると、かなりショッキングな結果が出ているなどという事で、日本は日本でまさに当該論議が瀬戸際まで来ている状況と言って良いでしょう。



ゲーム業界では、ゲーム対戦を興行として捉えた「eスポーツ」に注目が集まり、どちらかというと業界にとってはフォローの風が吹いているのは事実だと思いますが、こういう時こそ各種問題に対して注意深く手当てをすることが必要。これは、9月に朝日新聞が報じた関連記事に私自身が寄せたコメントの通りであります。