マイクロソフト「週休3日」の成果を検証、冬には「賢く休む／選んで休む」にトライ

日本マイクロソフト(以下、マイクロソフト)は、今年8月に実施した「週勤4日&週休3日」を柱とするプロジェクト「ワークライフチョイス チャレンジ2019夏」の効果について10月31日に発表した。このプロジェクトで実施した取り組みは以下のとおり。2019年8月のすべての金曜日(2日、9日、16日、23日、30日)を休業日とする。正社員は特別有給休暇を取得し、全オフィスをクローズ。「For Work:自己成長と学び」「For Life:私生活やファミリーケア」「For Society:社会参加や地域貢献」の3つの視点で、自己啓発関連費用や家族旅行費用、社会貢献活動費用等の補助などの支援プログラムを実施。この期間中は、マイクロソフトのコラボレーションツールである「Microsoft Teams」を徹底活用することで、会議を招集せずにチャットで済ませたり、会議の多くをオンライン会議で実施するなどして効率化に取り組んだ。同社は結果を検証し、活用していくために、「Workplace Analytics」による、働き方の可視化と分析も行っている。効果測定は、削減や最小化を目標とする指標群、活性化や増加を目標とする指標群、社員の気持ちや印象を確認する指標群の3つの観点で行われ。それぞれの観点において、以下の成果が確認できた。・2019年8月の就業日数:・2019年8月の印刷枚数:・2019年8月の電力消費量:*いずれも2018年8月との比較・2019年8月の労働生産性(売上/社員数):(2018年8月との比較)・2019年8月の”30分会議”実施比率:(2018年8月との比較)・2019年8月の”リモート会議”実施比率:(2019年4月~6月との比較)・2019年8月の一日あたりネットワーク数(人財交流):(2018年8月との比較)社員へのアンケート結果より・ワークライフチョイスチャレンジ2019夏の施策全体に対する評価:評価する:、どちらでもない/評価しない:・週勤4日週休3日制度に対する評価評価する:、どちらでもない/評価しない:・”forWork”カテゴリ意識/行動への変化/影響変化や影響があった:、変化や影響が無かった:・”forLife”カテゴリ意識/行動への変化/影響変化や影響があった:、変化や影響が無かった:・”forSociety”カテゴリ意識/行動への変化/影響変化や影響があった:、変化や影響が無かった:また、社員の休暇取得と福利厚生プログラムに対して、以下のような影響が見られた。1. 55%の社員が、特別休暇に加えて夏季休暇/有給休暇を合わせて取得2. 10日以上(実質2週間以上)の長期休暇を6%の社員が取得1. 7-9月に社員が実施した活動に対して1,629件の申請あり。前年同期間比1.7倍2. ベネフィットポイント/ウェルネスポイントの利用が多かった項目:スポーツ・レジャー(43%)、国内旅行(21%)、リラクゼーション(7%)、自己啓発(7%)3. 平日連続5泊の長期休暇を伴う国内旅行費用補助は、例年の3倍の社員が利用マイクロソフトでは、こうした効果測定の結果や社員の声から、以下の洞察を得られたとしている。一方、今回のチャレンジから見えた課題は以下のとおり。マイクロソフトでは、この結果を踏まえて、この冬に自社実践プロジェクト「ワークライフチョイスチャレンジ2019冬」を実施する。冬のチャレンジでは以下の3つに取り組む。多様な働き方への主体的・自律的なチャレンジを促すため、社員への特別休暇の付与は行わないが、社員自身が有給休暇や年末年始休暇などと組み合わせて、より柔軟に賢く/選んで休めるようにする。夏のチャレンジで社員に呼び掛けた、30分会議、MicrosoftTeamsの徹底活用などの「コミュニケーションのお作法」や、WorkplaceAnalyticsを活用した組織全体の働き方の可視化と分析等を継続して行う。この冬の働き方・休み方・学び方に関するアイディアを社員から募集する社内コンテストなどを実施する。マイクロソフトはこの取り組みを社外に広げていくために、異業種の企業に所属するミレニアル世代の社員による、働き方改革推進コミュニティMINDS(Millennial Innovation for the Next Diverse Society)と連携。ワークライフチョイスチャレンジ2019夏の効果測定結果を、ミレニアル世代の視点から評価・検証を行う。また、JR東日本と共同で駅ナカシェアオフィス「STATION WORK」を活用した実証実験や、夏の効果測定結果や実施ノウハウ、ソリューションを法人顧客に提供していく中で、一緒にチャレンジする”仲間”を募集するプログラムを開始する。MONEYzine編集部[著]