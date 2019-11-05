［５日 ロイター］ - ウォール・ストリート・ジャーナルは５日、関係筋の話として、米事務機器大手ゼロックス<XRX.N>が富士フイルムホールディングス<4901.T>に富士ゼロックスの株式２５％を売却し、合弁を解消することで合意したと伝えた。売却額は２２億ドルという。
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- 2019年11月05日 14:57
米ゼロックス、富士ゼロックスの株式25％を富士フイルムに売却へ 合弁解消＝ＷＳＪ
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