  1. トップ>
記事

米ゼロックス、富士ゼロックスの株式25％を富士フイルムに売却へ　合弁解消＝ＷＳＪ


［５日　ロイター］ - ウォール・ストリート・ジャーナルは５日、関係筋の話として、米事務機器大手ゼロックス<XRX.N>が富士フイルムホールディングス<4901.T>に富士ゼロックスの株式２５％を売却し、合弁を解消することで合意したと伝えた。売却額は２２億ドルという。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    ゴルフ場鉄柱の無料解体に絶賛

    永江一石

  2. 2

    韓国紙ヤクルト称賛 日本触れず

    木走正水（きばしりまさみず）

  3. 3

    倉持由香がプロゲーマーと結婚

    倉持由香

  4. 4

    「保育無償ではない」母親の声

    田中龍作

  5. 5

    藤井七段に敗れた羽生九段の宿命

    幻冬舎plus

  6. 6

    マラソン移転 小池氏は謝罪せよ

    NEXT MEDIA "Japan In-depth"

  7. 7

    メディア出演する医療者の適当さ

    中村ゆきつぐ

  8. 8

    Wi-Fiで不倫バレた 探偵も驚く技

    AbemaTIMES

  9. 9

    最古参YouTuberが過激動画に警鐘

    AbemaTIMES

  10. 10

    「首里城を政治利用」指摘は残念

    コクバ幸之助

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。