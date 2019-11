【ファーウェイと米中関係】

Bloomberg

が続いていますが、ロス商務長官がと述べたということです。商務長官はまた、に達することに楽観的な見方を示し、としています。一方で、アメリカはということです。米中のテックをめぐる報道が相次いでいます。はRoss Optimistic on China Deal, Trump Wants It Signed inbUS(ロス商務長官、中国との合意実現に楽観的で、トランプ大統領は米国内で署名を求めている)の中で、アメリカのロス商務長官がでインタビューに応じを示したと伝えています。また、になったため、それに併せて行われる予定だったことを明らかにしたということです。中国はする代わりに、中国は12月15日に導入されるするよう求めています。「第1段階」の合意が近づいている一方で、だとしています。また、トランプ大統領が安全保障を理由に5月にに載せ、先月にはAIのSenseTime Group、顔認証技術のMegviii Technology、監視カメラのHangzhou Hikvision Digital Technologyなど28社をリストに加え、しました。これについてロス商務長官はとした上で「」と述べたということです。これを受けてはHuawei May Soon Have Google Back: Huge Boost For Mate 30 Sales(ファーウェイ、グーグルとの取り引きを認められれば新スマホの売り上げを浮揚)の中で、であり、すでにArmが取り引きを続行することを明らかにしている中でだと伝えています。ファーウェイはスマホの出荷台数でアップルを抜いて現在世界3位で、だということです。ものの、ファーウェイにとってだと指摘。に載ったあと初のスマホ販売となるMate 30シリーズに間に合うかどうかが焦点だとしています。FTはUS urges Taiwan to curb chip exports to China(米、台湾に対して中国への半導体輸出をやめるよう要求)の中で、トランプ政権が先月、ワシントンで台湾の高官に対して、として、と報じています。ことで、その結果、ということです。トランプ政権とアメリカ議会は、という専門家の見方を紹介しています。ただし、トランプ政権がのと同様に、台湾がアメリカの言うことを聞き入れるかどうかはわからないということです。特にの前にはないだろうとしています。