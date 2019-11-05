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Adobe、iPad向け写真編集アプリ「Photoshop」の正式版を配信開始！Illustratorも開発中で2020年に提供予定で、早期アクセスを受付中



Adobe Systems（以下、アドビ）は4日（現地時間）、Apple製タブレット「iPad」シリーズ向けの写真編集アプリ「Photoshop」を提供開始したとお知らせしています。またWindows向け「Adobe Fresco」も提供開始されているほか、iPad向けドローアプリ「Illustrator」の開発も計画していることが案内されています。

iPad向けPhotoshopはすでにアプリ配信マーケット「App Store」にて配信開始されており、30日間の無料体験が可能なほか、Photoshopが含まれる「Adobe Creative Cloud」の契約者であればどのプランでも追加料金なしでiPadでPhotoshopが使えます。

02
iPad向けPhotoshop


iPad向けPhotoshopはタッチ操作やペン入力「Apple Penci」を使って利用することを前提に設計されており、直感的なユーザーインターフェイス（UI）によってパソコン（PC）と同じように画像の合成や写真の修正が可能となっています。

またデータは既存のPhotoshopのファイル形式であるPSDと完全に互換性があり、PC向けとシームレスにファイルのやり取りが可能。なお、昨年10月に発表され、これまでプレビュー版が公開されていましたが、今回ようやく正式にリリースされた形となります。

03
iPad向けIllustrator


一方、iPad向けIllustratorも同様にタッチ操作やApple Pencilで使うことを前提に設計され、PCなどの他のデバイスとデータを連携でき、Adobe StockやAdobe FontsをはじめとするAdobe Creative Cloudのライブラリにもアクセスできるようになるとのこと。2020年に正式版を提供予定で、現在、早期アクセスをこちらにて受付中。

[Image] QRコードアプリ名：Adobe Photoshop

価格：無料

カテゴリー：写真／ビデオ

開発者：Adobe Inc.

バージョン：1.0

互換性：iOS 13.1以降。iPad対応。

iTunes Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1457771281?mt=8

画像を見る




記事執筆：memn0ck


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