［東京 １日 ロイター］ - 日産自動車<7201.T>は１日、執行体制と役員人事について決定したと発表した。人事は１２月１日付で、内田誠専務が代表執行役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）に、アシュワニ・グプタ三菱自動車最高執行責任者（ＣＯＯ）が日産の代表執行役ＣＯＯに、関潤専務が執行役副ＣＯＯにそれぞれ就任。このほか、スティーブン・マー常務が最高財務責任者（ＣＦＯ）に就き、軽部博・現ＣＦＯは退任する。山内康裕社長兼ＣＥＯ代行、川口均副社長も退任する。山内氏は取締役は継続する。
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- 2019年11月01日 17:01
日産、川口副社長が退任 ＣＦＯにスティーブン・マー常務
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