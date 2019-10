きょう未明、米FRB=連邦準備制度理事会がことし3度目の利上げに踏み切りました。パウエル議長の会見はなぜこのタイミングか、追加利下げに必要な要件は何か、逆に利上げを行う環境は何か?といったことに集中しました。質問を聞いていると米中の貿易協議の「第1段階」の合意にいたったことをFRBがとっても評価していることに違和感が覚えた記者が多かったようです。



アメリカの景気のよさはGDP、アップルやフェイスブックの決算にも現れたという報道が相次いでいます。







WSJ はFed Cuts Rate for Third Time This Year, Signals Pause(米FRBことし3度目の利上げ、一時休止を示唆)の中で、FRBが30日、政策金利を「1.5%~1.75%」に引き下げ、記者会見でパウエル議長が経済が緩やかに成長し良好な雇用情勢が続けば「現在の(金利)政策は適切のままだろう」と述べて、急速に景気が悪化しない限り、追加の利下げを行わない考えを示したと報じています。



去年はインフレと金融バブルを回避するために政策金利を4度引き上げましたが、ことしは米中貿易摩擦によって企業の設備投資をめぐる環境が冷え込んだとして7月以降、3度目の利下げに踏み切ったということです。



FRBの高官は、利下げの理由として▼世界経済の鈍化、▼米中貿易摩擦など通商政策の不透明性、▼低い物価の3つを挙げていましたが、トランプ政権は米中貿易協議を順調な道筋に戻したとしています。



New York Times も米中貿易摩擦が和らぐ可能性があることを理由にFRBがこの先の利下げについては経済データを見て判断するとして一時休止の姿勢を示したと報じています。



米中貿易摩擦の緩和やイギリスの合意なきEU離脱が遠のいたものも「まだまだリスクはある」とも述べ、今回の利下げは「現在のリスクに対する保険を提供するものだ」だとしています。



Washington Post は、商務省が30日アメリカの7月から9月にかけての3か月間のGDPを発表し、年率換算で対前年同期比1.9%の伸びにとどまったと報じています。



GDPの約70%を占める個人消費が経済をけん引した一方で、企業が米中貿易摩擦に対する不透明感から投資を控えた結果、設備投資が6期連続で落ち込んだとして、トランプ大統領が2017年に減税によって達成できると公約した3%をはるかに下回ると指摘しています。



FT は、アップルやフェイスブックが30日、7月から9月までの3か月間の決算で好調さを見せたと伝えています。



アップルはiPhoneやMacの販売が落ち込んだものの、売上高は640億ドルとなり、対前年同期比で2%の伸びを確保し市場予想を上回ったということです。腕時計型のアップル・ウォッチやヘッドホンなどウエラブル部門が好調だったということで、クックCEOは電話による記者会見でこの期を「素晴らしい(remarkable)」と述べたとういうことです。



さらに米中貿易摩擦については「一般論としては現状をとても前向きにとらえている」「雰囲気が飛躍的に変わった」とも述べました。アップルは年末商戦を含む次の3か月についても強気の見通しを示したということです。



フェイスブックについては、注目の月間ユーザーがアメリカ・カナダで300万人も増えて24億7000万人となり、ほぼすべてが広告による収入の売上高は対前月同期比で29%増加の177億ドルとなり市場予想を上回ったということです。



WSJ は、発表のあと時間外取引でフェイスブックの株価が5%以上上がったと報じています。30日にツイッターのドーシーCEOが政治広告を廃止すると発表した一方で、ザッカーバーグCEOが続けると明確にしたことも好感したということです。