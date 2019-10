【ファーウェイvsトランプ政権】

WSJ

し、アメリカする。こうしたの中で、と力説したということです。一方、の委員長はを寄稿しました。は28日のにFCC Answers The Threat From Huawei (米通信当局、に乗り出す)を寄稿しました。この中では「中国の通信機器が将来で使われたらどうなるか想像してみてください。などの危害の道を開く」と指摘。が握りだと言い張っているが、実際には中国の法律に基づきがあるとしてとしています。▼アメリカの通信機器の安全を脅かすとして、85億ドルを有する▼すでにを導入しているに対してそれをする。現状はだ(unacceptable risk)。はFive months after Huawei export ban, US companies are confused(で、米企業は困惑)の中で、トランプ政権がアメリカ企業に対してことし10月、したが、アメリカ企業は今なおと伝えています。国家安全保障を盾にトランプ政権がに載せて取引を禁止したにもかかわらず、でことし9月までの9か月間で、に支えられてと発表しました。を終えたと自信満々。Entity listに加えられたことで、となり、トランプ大統領が6月に大阪でと会談した際にと言いましたが、これまでそうです。米商務省は、と明らかにしています。申請する企業側は、国家安全保障と関係ない部品はアメリカが提供しなければだ、と強調しているということです。また、に基づき、として、大手半導体メーカーのしたということです。ファーウェイはアメリカから提供されるGmailやグーグルマップの更新ができないことからと説明していると言います。一方、トランプ大統領は、を示し、中国のみならずアメリカ議会から批判されていますが、ことでとなっているとしています。実はというのは、, With an Eye on China, Pushes for Help From American Tech(、中国に頼れず米テック企業に助けを求める)の中で、アメリカのしていることからと報じています。とりわけについては、などを踏まえて、ペンタゴンはをしているそうです。半導体を設計するしています。TMSCへの依存度を引き下げるためにトランプ政権はとしています。では、アメリカがを進めているのかと言えば、はNOと言っているとは伝えています。ペンス副大統領は先週、ワシントンのWoodrow Wilson International Centerで「」をテーマに演説。を示しつつ「アメリカは」と述べました。または「トランプ政権がとよく聞かれるが、答えは」として、中国が公正で国際法に基づくビジネスを行うのであれば、関係を維持したいという考えを示しました。*米FCC委員長の寄稿文