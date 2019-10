New York Times

The Economist

Washington Post

米ホワイトハウスの奪還を狙う民主党の大統領候補として、がめざましいです。The Economistの最新号の表紙はウォーレン議員の写真の上からが貼られたもの。ことを指すので、と言いたいようです。は、Joe Biden or Elizabeth Warren? New Polls Differ on Who’s Leading 2020 Race(バイデンかウォーレンか。)の中で、アイオワ州で民主党のに控えて行われた世論調査のうち、をつけた一方で、だったと報じています。どちらの調査でも3位はで、心臓発作の影響はなく、に支えられたとしています。信頼性の高い2つのが出たことについて、からだとする専門家の声を紹介しています。のElizabeth Warren wants to remake American capitalism(ウォーレンは)の中で、に上り詰め、1970年代にシングルマザーとしてフルタイムで働き、ツイート政策がまかり通る現代に政策通でだと報じています。同時にだとしています。「政策の核心はであり、」と結論づけています。一部に彼女を「社会主義者」とレッテルを貼る向きもあるが、としながらも、し、フェイスブックのようなされ、されてられ、されるとしています。これを企業に対する「」と呼んでいます。さらに、がとられ、するとしています。ウォーレン氏の政策の問題として、、実は非効率的で1970年代に政府の規制が強かった通信会社や航空会社の非効率性を思い出さないといけない、て、中間層の押し上げへの貢献を評価していないと指摘しています。と締めくくっています。は、ウォーレン氏があらゆる政策について詳細に語る一方で、と指摘し、多くのエコノミストがアイディアを出して支援していると報じています。討論会で何度聞かれても明確にこたえなかったが、ということです。